26-годишен военнослужещ от Военноморските сили на САЩ е арестуван в японския град Йокосука по подозрение, че е повредил стъклена врата на жилищна сграда. Случаят е станал около 00:45 часа, а арестът е извършен на място, съобщи агенция Киодо.

Според полицията в Йокосука жител на сградата е подал сигнал, че неизвестен човек удря по стъклото на врата. При пристигането си служителите са чули звук от счупване и са открили американския военнослужещ в задната част на сградата.

Полицията подозира, че стъклото е било разбито с пожарогасител. Мъжът, който служи във военноморската база на САЩ в Йокосука, е бил силно пиян. По данни на разследващите той е продължил да се държи буйно и в полицейския автомобил.

При задържането си военнослужещият е признал пред полицаите: „Аз счупих стъклото.“ Срещу него се води разследване по подозрение за повреждане на имущество. На този етап няма данни за пострадали хора.

Инцидентът се случва на фона на поредица от арести на американски военнослужещи в Япония, свързани с употреба на алкохол. В последните дни японските власти настояват американската страна да засили дисциплината сред личния състав, разположен в страната.

Предстои японската полиция да предаде материалите по случая на прокуратурата, която ще прецени дали да повдигне обвинение. До произнасянето на съд задържаният се счита за невиновен.

Източници: news.livedoor.com, kobe-np.co.jp, newsdig.tbs.co.jp