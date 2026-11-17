Полицаите, участвали в спасителната операция след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат наградени със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Служителите на реда са били сред първите екипи на мястото на инцидента. Заради затруднения достъп на линейките до пострадалите те са пренасяли ранените с носилки на ръце, за да бъде оказана навременна медицинска помощ.

Отличията ще бъдат връчени за проявен висок професионализъм, бърза реакция и самоотверженост при изпълнение на служебния дълг.

Спасителната операция след тежката катастрофа

Тежките верижни катастрофи станаха на 10 ноември 2026 г. между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ на автомагистрала „Тракия“. В двата инцидента са участвали общо 86 превозни средства.

При произшествията са загинали 11 души, а повече от 50 са били ранени. В продължилата часове спасителна операция са се включили десетки екипи на полицията, пожарната и спешната помощ.

Разследването продължава. Проверяват се състоянието на пътната настилка, метеорологичните условия и механизмът, по който са възникнали сблъсъците. По случая работят следователи от Националната следствена служба и криминалисти.

Предстои да бъдат изготвени експертизи, които трябва да изяснят причините за катастрофите и обстоятелствата, довели до тежките последици.

Източници: nova.bg