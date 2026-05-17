17 май 1913 г. Подписан е Лондонският мирен договор

17 Май, 2026 03:18

Неуспехът на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. показва, че освобождението на Македония ще може да стане само по пътя на войната

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В Лондон е подписан Мирният договор между Балканските съюзници и Османската империя. Султанът отстъпва всички територии на запад от линията Мидия – Енос и Егейските острови. Договорът слага край на войната, но не премахва военната обстановка на Балканите. Причината е възникналото напрежение между основните играчи в победилата коалиция. Ако преди година България успява чрез дипломация да създаде действащ и успешен блок срещу Османската империя, то в месеците около подготовката на мирния договор в Лондон София изпада в международна изолация.

Договорът от Лондон гарантира създаването на албанска държава, която включва и Шкодра. Всички останали въпроси и претенции остават неуредени (подялбата на Македония, статутът на островите в Егейско море, военните репарации).

Балканската война (1912–1913 г.) е венец на десетилетните усилия на българската държава да отхвърли веригите на Берлинския договор от 1878 г. Значителни територии, населени с българи, остават извън пределите на родината и обединението им с Княжество България (от 1908 г. Царство България) и Македония се превръща в основна задача от дневния ред както на политическите партии, така и на цялото общество. Неуспехът на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. показва, че освобождението на Македония ще може да стане само по пътя на войната. За успешното реализиране на тази национална програма, в периода от 1909 до 1912 г. са проведени серия от преговори за създаване на Балкански съюз. В него, наред с България, последователно се включват Сърбия, Гърция и Черна гора. Немалка роля за реализирането на съюза изиграва руската дипломация, която вижда в него противотежест на немското и австро-унгарското влияние на Балканите.

Географските особености и военно-стратегическите решения на воюващите страни водят до обособяване на няколко театъра на бойните действия в периметъра между Цариград, акваторията на Варна, Шкодра и Арта (на Йонийско море). Опитите на османското командване да спечели стратегическата инициатива в първите дни на войната не сполучват, поради което теренът и интензивността на сраженията се диктуват от съюзниците. Българската армия нанася главния удар в Източна Тракия. По-малки съединения действат в Родопите и Западна Тракия. Български и гръцки войски настъпват срещу Солун, съответно от север (по течението на Струма) и от юг, през долината на Бистрица. Българското командване подценява значението на Солун като стратегически град при чертането следвоените граници между съюзниците и позволява на гръцки отряд първи да влезе в града.

След подписването на Лондонския мирен договор отношенията в победилата коалиция се изострят. Според някои историци заслепен от военните успехи цар Фердинанд заповядва на 16 юни 1913 г. армията ни да нападне доскорошните съюзници Гърция и Сърбия. Той е нетърпелив да изчака арбитража на руския цар. Последствията са плачевни за България. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България и без почти никаква съпротива стига до Враца. При Белоградчик се среща със сръбската армия. Видин пада в обкръжение. Причината е, че основните български сили са хвърлени срещу гърците и сърбите.

Султанът наблюдава събитията и на 30 юни 1913 г. заповядва на войската си да окупира Одринска Тракия.

Нетърпението на цар Фердинанд и липсата на визионерство сред политиците ни довеждат до първата национална катастрофа.

Как се развиват събитията от Втората Балканска (Междусъюзническа) война четете на страниците на Факти.бг.


  • 1 Балканец

    72 7 Отговор
    Сърбите и гърците винаги са ни завиждали, затова ни мразят. Тогава сме били най-големия народ на Балканите, трябвало е Румъния, Сърбия, Гърция, Черна гора и Турция да се обединят, за да ни победят - така са и направили във Втората Балканска война. А сега някои малоумници наричат сърбите "братя", други ходят да слугуват на гърците за мизерни пари, за Турция няма нужда да се коментира...

    Коментиран от #2, #6, #23

    09:56 17.05.2016

  • 2 Johny

    48 3 Отговор

    До коментар #1 от "Балканец":

    Тогава сме имали най-голямата армия на на глава от населението в СВЕТА, това ни е правило сила - 800 000 армия на 4 000 000 население!

    Коментиран от #3

    12:43 17.05.2016

  • 3 Bulgar

    52 12 Отговор

    До коментар #2 от "Johny":

    Точно така, а сега НАТО и ЕС до къде ни докараха? 20 000 армия от 6 000 000 население. Тогава българи от цял свят са се връщали в България, за да се запишат войници и да рискуват живота си в името на България, а сега - в мирно време бягат по чужбина да мият чинии и да берат ягоди. Докога?

    Коментиран от #8, #11

    18:31 17.05.2016

  • 4 стоян георгиев

    41 5 Отговор
    тва е картата на окупираната и дефакто призната от съюзниците ни територия,но фердинант не се съгласява с постигнатото и решава да отреже от тортата още едно парче,като и да разруши бакланския съюз,в разрушението успява,но българия се плъзва към бездната и след 1913 година останахме в зоната на губещите до влизането ни в ес ,сега много трудно излизаме от манталитена на загубилия ,а и много болезнено!

    Коментиран от #5

    21:34 17.05.2016

  • 5 Монго

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    "Милото ми ТО", сигурно имаш температура. За първи път нещо смислено! Деске, ще те скъсам от...плюсове

    06:01 18.05.2016

  • 6 траки/ПеЛасги =сКЛАвени =БъЛГари/БъРГари

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Балканец":

    Генетически континентални елини, румънци, сърби,, АЛБанци и украинци (действителните руси в земите на Стара ВеЛиКа БъЛГария) са бивши ИЗТЪРВАНИ трако/ПеЛасго =сКЛАвено =БъЛГари/БъРГари. Най многобройната мъжка хромозома на дезоксирибонуклеиновата киселина за континентална Елада 29%, АЛБания 27 %и БъЛГария 24 % е 7000 годишната обособена в тракийска ПеЛасгия E-v13. 6 век Йоан Малала писал мирмидонците (траки ПеЛасги от Тесалия) във войската на Акил (поКЪЛна, поКОЛение, ЧЕЛяд, ChILd) в Троянската война във северозападна Мала Азия 1300г преди Йешуа били БъЛГари. 12 век Йоан Цеца туря и (х)уните към БъЛГарите, изкареайки ги мирмидонци. В елинското житие на Климент Охридски от Москополе (западно от Корча/Горица) АЛБания писали това светило на БъЛГария бил родом от мизите които народът знаел и със името БъЛГари които некога Александър натирил от Пруса (Бруса, Бурса;брус във БъЛГария значи камън за острене) към Северния океан които когато минало много време се върнали със страшна сила и когато минали Дунава завоювали все до Тесалия дори. Римските рейдове започнали от Епир, който бил опустошен и това няма как да не е било причина за много бегълци от южния дял на полуострова на север от Дунав в земите на Украйна (действителната Русия, а преди това Стара ВеЛиКа БъЛГария). 0043г Помпоний Мела писал всите във Скития = BeLCae, некои изговаряли BeRGae. В житието на римския папа Адриян Втори от 9 век пише за БъЛГари, които по РОДОВО ПРАВО НА СЕБЕ СИ ТАТКОВИНАТА СИ ПОДЧИН

    12:20 26.10.2020

  • 7 траки/ПеЛасги =сКЛАвени =БъЛГари/БъРГари

    5 4 Отговор
    Тоест пра БъЛГарите най вероятно за траки ПеЛасги от Тесалия и Епир, вкл. БРиГи (фриги) / BuRGiones, както и мизи от Бруса/ Бурса, носители на хаплогрупа E-v13. А сКЛАвените са най вероятно северните траки гети, известни и с името Gotan/ Guran/ днес в Украйна гуцули? 6 век Теофилакт Симоката писал гети било старото име на сКЛАвените. Тяхната основна мъжка хромозома на ДНК най вероятно е била 14 000 годишната най стара най многобройна днес в Европа най съсредоточена в югоизточна Европа I2(a1), която е втората по численост с около 20% в БъЛГария подир. Е-v13 и в Украйна подир R1a. I2a1 e най многобройната в бивша Югославия, западна и северна БъЛГария, Трансилвания и при гуцулите в украинските Карпати.

    12:23 26.10.2020

  • 8 траки/ПеЛасги =сКЛАвени =БъЛГари/БъРГари

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Bulgar":

    Докато трако/ПеЛасго =сКЛАвено =БъЛГарски/БъРГарски майки и бащи не спират от памтивека да възпитават байганюуци и тиквеници. Щом си мислиш, че ЕС и НАТО са виновни, марш да поживееш у глубинката на Московия. У Румъния гръмнаха без да се церемонят дрътите комунисти на връх Рождество Йешуово 89г и са на светлинни години от нашите аптали, и никой там, ни в Полша, ни Чехия, ни Литва, ни Латвия, ни Естония, всите в пъти по добре, не реват от ЕС и НАТО. Полша е усвоила най много пари от ЕС най успешно с най малко откраднато!

    12:30 26.10.2020

  • 9 Рублевка

    8 14 Отговор
    Не разбирам, защо ако една територия в ЧУЖДА СТРАНА е населена с българи, това се приема за достатъчни основание за въстание или война за присъединяване към България. В такъв случай войните по света ще се водят постоянно.

    Коментиран от #20

    04:47 17.05.2026

  • 10 С две думи

    20 6 Отговор
    Ако не бяха убийствените условия на Западните Сили в Лондонският договор-нямаше да я има трагедията ни в Междусаюзническата война....

    05:13 17.05.2026

  • 11 Име

    38 3 Отговор

    До коментар #3 от "Bulgar":

    Не брат - 20 000 е със цивилните, работещи за армията! Така са 20, т.е. армията е доста по-малко реално. А колко от тях реално стават за армия и са армия е вече друг въпрос. А по време на соца бяхме 200 000 униформени, без цивилните, щото се пазихме от любиния ни съсед, дето е присъствал тук.

    05:40 17.05.2026

  • 12 веселяк

    22 8 Отговор
    Ееей тоа Путин така ни курдиса в Лондон през 1913г.

    06:16 17.05.2026

  • 13 Куки

    34 3 Отговор
    Фердинанд унищожителя на България

    07:38 17.05.2026

  • 14 Кукищу

    13 2 Отговор
    Австриец като Хитлер

    07:39 17.05.2026

  • 15 Бай онзи

    29 2 Отговор
    Хомото Фердинанд унищожи България!Нямаше ли един достоен българин,та довлякоха един чужденец за цар на България?Забравили са думите на Левски:,,Нам не ни трябва господар,ние и сега си имаме султан."

    08:45 17.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 морския

    6 1 Отговор
    още древните римляни са го казали : кулус капитем делет !

    08:58 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НАЦИОНАЛИСТ

    16 2 Отговор
    ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТА НА БЪЛГАРИЯ!
    €вро-дж€н да рът ф€р ди над НИ ВКАРА В ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КАТА$ТРОФИ!
    И ДН€$ Б€З РОД НИТ€ НИ "политици" ОТНОВО НИ ПРОДАВАТ, И КАКТО ПРИ ПРЕДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ СМЕ НА ГР€Ш НАТА $ТРАНА ($А ТА на то)!
    €вро-атлан ти ци т€ Н€ О$ЪЗНАВАТ, Ч€ НА ПРАКТИКА $А тур ко фи ли!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!

    Коментиран от #27

    09:39 17.05.2026

  • 20 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Рублевка":

    Като не разбираш, не вдигай много шум, ще ми благодариш после.

    11:17 17.05.2026

  • 21 Варна 3

    4 12 Отговор
    Това, което са причинили загубите на наши земи, е единствено и само е дело на Московска Русия

    Коментиран от #22, #29

    11:46 17.05.2026

  • 22 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Варна 3":

    Яко си гръмнат в Тиквата помако

    13:10 17.05.2026

  • 23 Няма какво да се коментира

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Балканец":

    Единственият ни естествен съюзник

    Коментиран от #30

    13:14 17.05.2026

  • 24 В Спомени

    6 1 Отговор
    Цар Фердинанд е написал накрая:
    30 г.служих вярно на Австро-Унгария

    13:16 17.05.2026

  • 25 Абе

    5 1 Отговор
    Истината е нищо добро не сме видели от англоамериканците тогава,през 1943-45 г пък и сега

    15:38 17.05.2026

  • 26 Велика България

    5 1 Отговор
    И заради парвенюто Фердинанд изгубваме всичко, който абдикира през 1918. Преди година тайно го докараха да го погребат внук му комарджията Симеон.

    15:53 17.05.2026

  • 27 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    И, ти си "патриот" я, взе ми научи ПРАВОПИС , с $ € да заменяш български букви те прави....
    П. Р. О. С

    16:50 17.05.2026

  • 28 пламен

    1 0 Отговор
    Предците ни може да да имали всякакви добродетели, обаче са били политически иди оти.
    Да изоставиш Добруджанските и Тракийските Българи заради македонските чукари е висш идиотизъм.

    17:14 17.05.2026

  • 29 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Варна 3":

    Земите не са ваши, ефенди. Бяха си наши отпреди да дойдете тук.

    17:55 17.05.2026

  • 30 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Няма какво да се коментира":

    500 г "съюз" ще ги помним навеки.

    17:56 17.05.2026

