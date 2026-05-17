17 май 1913 г. Подписан е Лондонският мирен договор

В Лондон е подписан Мирният договор между Балканските съюзници и Османската империя. Султанът отстъпва всички територии на запад от линията Мидия – Енос и Егейските острови. Договорът слага край на войната, но не премахва военната обстановка на Балканите. Причината е възникналото напрежение между основните играчи в победилата коалиция. Ако преди година България успява чрез дипломация да създаде действащ и успешен блок срещу Османската империя, то в месеците около подготовката на мирния договор в Лондон София изпада в международна изолация.
Договорът от Лондон гарантира създаването на албанска държава, която включва и Шкодра. Всички останали въпроси и претенции остават неуредени (подялбата на Македония, статутът на островите в Егейско море, военните репарации).
Балканската война (1912–1913 г.) е венец на десетилетните усилия на българската държава да отхвърли веригите на Берлинския договор от 1878 г. Значителни територии, населени с българи, остават извън пределите на родината и обединението им с Княжество България (от 1908 г. Царство България) и Македония се превръща в основна задача от дневния ред както на политическите партии, така и на цялото общество. Неуспехът на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. показва, че освобождението на Македония ще може да стане само по пътя на войната. За успешното реализиране на тази национална програма, в периода от 1909 до 1912 г. са проведени серия от преговори за създаване на Балкански съюз. В него, наред с България, последователно се включват Сърбия, Гърция и Черна гора. Немалка роля за реализирането на съюза изиграва руската дипломация, която вижда в него противотежест на немското и австро-унгарското влияние на Балканите.
Географските особености и военно-стратегическите решения на воюващите страни водят до обособяване на няколко театъра на бойните действия в периметъра между Цариград, акваторията на Варна, Шкодра и Арта (на Йонийско море). Опитите на османското командване да спечели стратегическата инициатива в първите дни на войната не сполучват, поради което теренът и интензивността на сраженията се диктуват от съюзниците. Българската армия нанася главния удар в Източна Тракия. По-малки съединения действат в Родопите и Западна Тракия. Български и гръцки войски настъпват срещу Солун, съответно от север (по течението на Струма) и от юг, през долината на Бистрица. Българското командване подценява значението на Солун като стратегически град при чертането следвоените граници между съюзниците и позволява на гръцки отряд първи да влезе в града.
След подписването на Лондонския мирен договор отношенията в победилата коалиция се изострят. Според някои историци заслепен от военните успехи цар Фердинанд заповядва на 16 юни 1913 г. армията ни да нападне доскорошните съюзници Гърция и Сърбия. Той е нетърпелив да изчака арбитража на руския цар. Последствията са плачевни за България. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България и без почти никаква съпротива стига до Враца. При Белоградчик се среща със сръбската армия. Видин пада в обкръжение. Причината е, че основните български сили са хвърлени срещу гърците и сърбите.
Султанът наблюдава събитията и на 30 юни 1913 г. заповядва на войската си да окупира Одринска Тракия.
Нетърпението на цар Фердинанд и липсата на визионерство сред политиците ни довеждат до първата национална катастрофа.
1 Балканец
2 Johny
До коментар #1 от "Балканец":Тогава сме имали най-голямата армия на на глава от населението в СВЕТА, това ни е правило сила - 800 000 армия на 4 000 000 население!
3 Bulgar
До коментар #2 от "Johny":Точно така, а сега НАТО и ЕС до къде ни докараха? 20 000 армия от 6 000 000 население. Тогава българи от цял свят са се връщали в България, за да се запишат войници и да рискуват живота си в името на България, а сега - в мирно време бягат по чужбина да мият чинии и да берат ягоди. Докога?
4 стоян георгиев
5 Монго
До коментар #4 от "стоян георгиев":"Милото ми ТО", сигурно имаш температура. За първи път нещо смислено! Деске, ще те скъсам от...плюсове
6 траки/ПеЛасги =сКЛАвени =БъЛГари/БъРГари
До коментар #1 от "Балканец":Генетически континентални елини, румънци, сърби,, АЛБанци и украинци (действителните руси в земите на Стара ВеЛиКа БъЛГария) са бивши ИЗТЪРВАНИ трако/ПеЛасго =сКЛАвено =БъЛГари/БъРГари. Най многобройната мъжка хромозома на дезоксирибонуклеиновата киселина за континентална Елада 29%, АЛБания 27 %и БъЛГария 24 % е 7000 годишната обособена в тракийска ПеЛасгия E-v13. 6 век Йоан Малала писал мирмидонците (траки ПеЛасги от Тесалия) във войската на Акил (поКЪЛна, поКОЛение, ЧЕЛяд, ChILd) в Троянската война във северозападна Мала Азия 1300г преди Йешуа били БъЛГари. 12 век Йоан Цеца туря и (х)уните към БъЛГарите, изкареайки ги мирмидонци. В елинското житие на Климент Охридски от Москополе (западно от Корча/Горица) АЛБания писали това светило на БъЛГария бил родом от мизите които народът знаел и със името БъЛГари които некога Александър натирил от Пруса (Бруса, Бурса;брус във БъЛГария значи камън за острене) към Северния океан които когато минало много време се върнали със страшна сила и когато минали Дунава завоювали все до Тесалия дори. Римските рейдове започнали от Епир, който бил опустошен и това няма как да не е било причина за много бегълци от южния дял на полуострова на север от Дунав в земите на Украйна (действителната Русия, а преди това Стара ВеЛиКа БъЛГария). 0043г Помпоний Мела писал всите във Скития = BeLCae, некои изговаряли BeRGae. В житието на римския папа Адриян Втори от 9 век пише за БъЛГари, които по РОДОВО ПРАВО НА СЕБЕ СИ ТАТКОВИНАТА СИ ПОДЧИН
7 траки/ПеЛасги =сКЛАвени =БъЛГари/БъРГари
8 траки/ПеЛасги =сКЛАвени =БъЛГари/БъРГари
До коментар #3 от "Bulgar":Докато трако/ПеЛасго =сКЛАвено =БъЛГарски/БъРГарски майки и бащи не спират от памтивека да възпитават байганюуци и тиквеници. Щом си мислиш, че ЕС и НАТО са виновни, марш да поживееш у глубинката на Московия. У Румъния гръмнаха без да се церемонят дрътите комунисти на връх Рождество Йешуово 89г и са на светлинни години от нашите аптали, и никой там, ни в Полша, ни Чехия, ни Литва, ни Латвия, ни Естония, всите в пъти по добре, не реват от ЕС и НАТО. Полша е усвоила най много пари от ЕС най успешно с най малко откраднато!
9 Рублевка
10 С две думи
11 Име
До коментар #3 от "Bulgar":Не брат - 20 000 е със цивилните, работещи за армията! Така са 20, т.е. армията е доста по-малко реално. А колко от тях реално стават за армия и са армия е вече друг въпрос. А по време на соца бяхме 200 000 униформени, без цивилните, щото се пазихме от любиния ни съсед, дето е присъствал тук.
12 веселяк
13 Куки
14 Кукищу
15 Бай онзи
17 морския
20 провинциалист
До коментар #9 от "Рублевка":Като не разбираш, не вдигай много шум, ще ми благодариш после.
21 Варна 3
22 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Варна 3":Яко си гръмнат в Тиквата помако
23 Няма какво да се коментира
До коментар #1 от "Балканец":Единственият ни естествен съюзник
24 В Спомени
30 г.служих вярно на Австро-Унгария
25 Абе
26 Велика България
27 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #19 от "НАЦИОНАЛИСТ":И, ти си "патриот" я, взе ми научи ПРАВОПИС , с $ € да заменяш български букви те прави....
П. Р. О. С
28 пламен
Да изоставиш Добруджанските и Тракийските Българи заради македонските чукари е висш идиотизъм.
29 Гост
До коментар #21 от "Варна 3":Земите не са ваши, ефенди. Бяха си наши отпреди да дойдете тук.
30 Гост
До коментар #23 от "Няма какво да се коментира":500 г "съюз" ще ги помним навеки.
