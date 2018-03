Берлин: САЩ поемат по неправилен път

Щефен Зайберт, говорител на германския канцлер Ангела Меркел заяви, че САЩ поемат по неправилен път, залагайки на затварянето вътре в себе си и на протекционизма.

Той направи този коментар след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочени към европейския износ на коли, предаде ARD.

Не искаме изостряне на ситуацията и изобщо не искаме нещо, което да се доближава до търговска война, която не би била в интерес на никого, заяви Зайберт на редовна пресконференция в Берлин.

Президентът на САЩ изостри протекционистката си реторика, посочвайки през уикенда в Тwitter, че ще въведе допълнителен налог върху вноса на европейски коли, ако ЕС, в отговор на решението му да наложи мита върху стоманата и алуминия, вземе отметни мерки.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!