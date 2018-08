Тръмп и Ким - приятелство по пощата

Американският президент Доналд Тръмп получи ново писмо от севернокорейския лидер Ким Чен-ун, заяви Белият дом, цитиран от АР.

Писмото е получено вчера, каза говорителят на Белия дом Сара Сандърс.

По думите й кореспонденцията между Тръмп и Ким "има за цел да продължи развитието след тяхната среща в Сингапур и да доведе до напредък по ангажиментите, поети в съвместната декларация на САЩ и КНДР".

По-рано Тръмп благодари на Ким в Тwitter за връщането на тленните останки на американски войници, загинали в Корейската война през 1950-53 г., а също "за милото му писмо" и заяви, че "с нетърпение очаква скоро да се види с него".

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!