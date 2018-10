Стивън Сегал вдигна скандал в ефир (ВИДЕО)

Стивън Сеагъл беше гост на програмата Newsnight в ВВС, но интервюто приключи няколко минути след началото. Актьорът напусна студиото, свали микрофона си, след като го попитаха за множеството обвинения в тормоз.

Интервюто започва с въпрос как екшън звездата се запознал с руския президент Владимир Путин.

„Поканиха ме в дома му на среща с дипломати. Разговаряхме за бойни изкуства и стана ясно, че имаме много сходни интереси. От тогава се сближихме и станахме добри приятели", заяви Сегал.

„Ако би ви се наложило да избирате между гражданство в Русия или САЩ, какъв би бил изборът ви?“ е вторият въпрос към Сегал. „Не ми се налага да избирам“.

Но водещата продължава в същата посока: “Но все пак прекарвате много време в Русия и САЩ, снимате филми. Има нещо, което би трябвало да е повлияло на живота ви в Америка, говоря за обвиненията срещу вас в тормоз и изнасилване, иска ми се да ви попитам как се справяте с всичко това?“.

Тук Сегал слага край на интервюто, изважда слушалката от ухото си и напуска студиото, нежелаейки да обсъжда тази тема.

“I love America, I love Russia, I am trying very hard to work where we can have more meaningful conversations, strive to make better relations.”



