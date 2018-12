Тръмп: Рейтингът ми е нереален

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че популярността му, която едва превишава 40 процента, би трябвало да е 75%, предаде АР.

Тръмп изрази това мнение в туит, в който за пореден път разкритикува разследването на специалния прокурор Робърт Мълър за евентуални връзки на хора от предизборния му екип с Русия през 2016 г.

"Без лова на вещици на руското разследване и с всичко, което ние направихме през последните две години (намаляване на данъци и регулации, съдии, армия, ветерани и прочие) моята популярност щеше да е 75% вместо 50% според последните данни на Расмусен", написа Тръмп.

"Това се нарича президентски тормоз", допълни той.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!