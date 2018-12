Тръмп към демократите: Действайте или викам военните

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши демократите, че ще заобиколи Конгреса и ще възложи на американската армия да изгради отдавна обещаната от него стена по границата с Мексико, предаде АР.

"Ако демократите не ни дадат гласовете, необходими за да гарантираме сигурността на нашата страна, то военните ще доизградят оставащите сектори от стената", написа Тръмп в Тwitter часове преди срещата си с двамата най-високопоставени демократи в Конгреса - сенатора Чък Шумър и лидерът на демократите в камарата Нанси Пелоси.

....People do not yet realize how much of the Wall, including really effective renovation, has already been built. If the Democrats do not give us the votes to secure our Country, the Military will build the remaining sections of the Wall. They know how important it is!