Решено! И Байдън влиза във войната "Всички срещу Тръмп"

Бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън реши да участва в президентската надпревара през 2020 година, съобщава в. The Wall street journal.

Той обяви началото на набиране на средства за подкрепа на кампанията си. Изданието изяснява, че политикът вече е призовал привърженици да му помогнат да набере няколко милиона долара. Така Байдън прави резервация за участието си в президентската надпревара догодина.

Настоящият президент Доналд Тръмп мигновено реагира, наричайки демократа - "човек с нисък коефициент на интелигентност".

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual!