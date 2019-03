Тръмп отново избухна: Още един с ниско IQ

Демократът Джо Байдън още не се е кандидатирал официално за президентските избори в САЩ през 2020 г., но вече получи право на хапливи забележки от президента Доналд Тръмп, решен да се бори за втори мандат, предаде AFP.

Използвайки гаф на бившия вицепрезидент на Барак Обама, Тръмп се изказа иронично за коефициента на интелигентност на Байдън, който може да се присъедини към петнайсетината демократи, надяващи се да представляват партията си на изборите през ноември догодина.

"Джо Байдън се оплете този уикенд, когато не успя да каже правилно едно съвсем просто изречение за решението си да се кандидатира на президентските избори", написа Тръмп в Тwitter.

Joe Biden got tongue tied over the weekend when he was unable to properly deliver a very simple line about his decision to run for President. Get used to it, another low I.Q. individual!