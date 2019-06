Пентагонът отново остана без шеф

Изпълняващият длъжността министър на отбраната Патрик Шанахан е оттеглил номинацията си за шеф на Пентагона, съобщи американският президент Доналд Тръмп, пораждайки несигурност около ръководството на Пентагона в момент на нарастващо напрежение между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Решението беше огласено на фона на публикации за случаи на домашно насилие в семейството на Шанахан, включително между бившата му съпруга и сина му и между самия него и бившата му съпруга. Сведенията за тези случаи се появили при проверки на ФБР на миналото на Шанахан преди изслушване за утвърждаването му от Сената.

Тръмп обяви, че вероятно ще номинира за шеф на Пентагона министъра на сухопътните войски Марк Еспър. Еспър, който се ползва с широко уважение в Пентагона, беше разглеждан като водещ претендент за поста, ако Шанахан в крайна сметка не бъде утвърден. Няколко часа преди това Тръмп заяви, че ще номинира Еспър за и.д. министър на отбраната.

"Познавам Марк и нямам съмнение, че той ще свърши фантастична работа", написа Тръмп в Тwitter.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!