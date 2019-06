Планина от кокаин на източния бряг

Властите в САЩ заловиха 16,5 тона кокаин на стойност над 1 милиард долара на борда на кораб в пристанището на Филаделфия, щата Пенсилвания, съобщиха световните агенции.

"Това е едно от най-големите залавяния на дрога в историята на САЩ", заяви главният прокурор на Филаделфия Уилям Максуейн, цитиран от АР.

"Такова количество кокаин би могло да убие милион - МИЛИОНИ - хора", написа той в Тwitter.

While the investigation is ongoing, I want to thank all of our federal, state, and local partners for your incredible work so far in this investigation. @ICEgov @CBPMidAtlantic @PhillyPolice @USCG https://t.co/bduiRyphFs