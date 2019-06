САЩ ще заличат Иран, ако...

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всяка една атака от страна на Иран срещу "нещо американско" ще означава заличаване на страната. Държавният глава заплаши иранците от профила си в Туитър.

"Изключително невежото и оскърбително изявление на Иран, което бе разпространено, само показва, че те не схващат каква е реалността. Всяка атака на Иран срещу каквато и да било американска цел ще бъде посрещната с огромна и съкрушителна сила. В някои аспекти "съкрушителна" ще означава заличаване", написа Доналд Тръмп на фона на повишеното напрежение между двете страни.

За жалост, единственото, от което те разбират, е сила и мощ, посочи американският президент. Тръмп написа, че иранският народ е "прекрасен", но страда, защото лидерите на страната харчат всичките си пари за "терор". Тръмп подчерта, че американските въоръжени сили са най-могъщите в света и имат готовност да нанесат удар по Иран.

Напрежението между двете страни се повиши, след като администрацията на Доналд Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение с Иран, подписано през 2015 година. Преди дни иранските въоръжени сили свалиха американски военен дрон. Тръмп разкри по-късно, че армията му е щяла да нанесе удари по ирански цели, но "10 минути" преди това е дал заповед за отмяна, защото не е искал цивилни жертви.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!