Параноя ли гони Путин?

Руският президент Владимир Путин си донесе собствена чаша на вечерята след първия ден от срещата на Г-20 и това предизвика коментари в интернет, предаде AFP. Някои потребители написаха, че параноя гони руския президент, който си носи собствена чаша.

На вечерята на държавните глави, с която завърши първия ден от форума на Г-20, руският президент беше заснет как пие от собствена бяла термочаша, докато останалите лидери имаха традиционни стъклени чаши на столчета. Телевизионни кадри показаха как Путин и американския президент Доналд Тръмп вдигат чаши, седнали от двете страни на домакина на Г-20 - японския премиер Шиндзо Абе.

Чашата на Путин веднага обиколи социалните мрежи, като някои потребители повече или по-малко сериозно си задаваха въпроса дали руският президент не се бои да не бъде отровен. Путин обаче не за пръв път се появява с подобна чаша: чашата, в която пиеше на форума на Г-20, бяла и с герба на Русия, много напомня онази, която президентът използваше миналата седмица, когато отговаряше в пряко предаване на въпроси на свои съграждани. Кремъл бързо потуши полемиката, а говорителят на президента обясни, че причината е, че Путин често пие чай от тази чаша.

