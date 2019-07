Тръмп: Китай ни лъже

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Китай не изпълнява обещанията си да купува селскостопанските стоки, произвеждани от американските фермери, предаде Ройтерс.

Мексико се справя чудесно на Границата, но Китай ни подвежда с това, че не купува селскостопански продукти от страхотните ни фермери, както обеща. Да се надяваме, че скоро ще започне, написа Тръмп в любимия си Тwitter.

Mexico is doing great at the Border, but China is letting us down in that they have not been buying the agricultural products from our great Farmers that they said they would. Hopefully they will start soon!