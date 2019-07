Тръмп отсече: Криптовалутите не са пари

Доналд Тръмп изрази недоверие към криптовалутите и добави, че те трябва да се подчиняват на правила, предаде Франс прес.

"Не съм фен на криптовалутите, които не са пари, чиято стойност е много непостоянна и не се опира на нищо", написа в любимия Twitter президентът.

Тръмп предупреди Facebook, който намерението си да създаде своя криптовалута през 2020 г., и други компании, че ако искат да станат банки, трябва да спазват регулациите както в САЩ, така и по света.

"Имаме само една валута в САЩ... и тя се казва щатски долар", каза в заключение стопанинът на Белия дом.

....Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National...