Лондон съжалява, но няма полезен ход срещу Тръмп

Британският министър-председател Тереза Мей изрази съжаление, че британският посланик в САЩ е решил да подаде оставка, предаде Ройтерс.

Сър Ким Дарък подаде оставка днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп го нарече "глупав" и "чалнат" след изтичането в пресата на поверителни документи, в които дипломатът окачествява като "неспособно" правителството на американския президент.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...