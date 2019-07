Тръмп се скара и с Швеция (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп изрази "разочарованието си" от шведския министър-председател Стефан Льовен, когото лично е помолил да се застъпи за рапъра Ейсап Роки, съобщиха световните агенции.

Заради обвинението срещу рапъра Доналд Тръмп призова в Twitter Стокхолм "да се отнася справедливо с американците" и да го освободи.

"Правим толкова много за Швеция, но изглежда обратното не е вярно" - написа Тръмп.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky