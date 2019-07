Просто Тръмп!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика през уикенда нови обвинения в расизъм, срещу които той трябваше да се защитава, предаде Франс прес. В събота той отправи остри критики срещу управата на град Балтимор и срещу цветнокож народен избраник - една рискована предизборна тактика, наричана от неговите противници "кампания на ненавистта".

Тръмп нарече в събота Балтимор място, в което цари "отвратителен безпорядък, което гъмжи от плъхове и от други гризачи". Той го определи още като "много опасно и мръсно място", в което "нито едно човешко същество не би искало да живее". Критиките бяха отправени в серия от туитове срещу Балтимор, промишлен град в щата Мериленд, с преобладаващо цветнокожо население, обхванат от социални проблеми, насилие и наркотрафик.

So sad that Elijah Cummings has been able to do so little for the people of Baltimore. Statistically, Baltimore ranks last in almost every major category. Cummings has done nothing but milk Baltimore dry, but the public is getting wise to the bad job that he is doing!