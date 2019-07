19-годишен е окървавил Гилрой

Американските служби установиха самоличността на извършителя на нападението на фестивал в американския щат Калифорния. Извършителят е на 19 години, предаде Fox News.

Представители на правоохранителните органи заявиха, че стрелецът е идентифициран като Сантино Уилям Леган на 19 години. Нападателят беше застрелян от полицията, след като откри огън снощи на Фестивала на чесъна в Гилрой и уби трима човека, включително 6-годишно дете.

Ранени бяха 15 души, но не е ясно колко човека са били простреляни или пострадали по друг начин при блъсканицата, когато хората са се опитвали да избягат, казаха органите на реда. Властите издирват заподозрян съучастник на стрелеца. Не са ясни мотивите за нападението.

6 year old Steven Romero of San Jose is one of the 3 victims killed in the Gilroy Garlic Festival Shooting. RIP 🙏🏻 @nbcbayarea https://t.co/anfqNSVs3p pic.twitter.com/ioE5fDagj7