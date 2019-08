Тръмп: Осъждам нападението в Ел Пасо

Американският президент Доналд Тръмп осъди кървавото нападение в търговски център в Тексас, предаде ДПА.

"Стрелбата в Ел Пасо, Тексас, е не само трагична, но е и акт на малодушие. Заставам зад всички в тази Страна в осъждането на днешния ненавистен акт", написа той в "Туитър".

"Няма причини или извинения, които могат да оправдаят убийството на невинни хора", каза президентът и добави, че със съпругата му Мелания се молят за хората в Тексас.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....