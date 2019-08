НАТО: Мирът в Афганистан е по-близо от всякога

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че има реален шанс за мир в Афганистан в момент, когато САЩ и талибаните водят преговори в Катар, предаде Ройтерс.

"Виждаме реален шанс за мир в Афганистан, по-близо сме до мирно споразумение от когато и да било", каза Столтенберг на пресконференция в Уелингтън, Нова Зеландия.

САЩ и талибаните постигнаха отличен напредък в преговорите за слагане на край на продължаващия от 18 години конфликт в Афганистан, американският пратеник Залмай Халилзад, цитиран от Франс прес.

Осмият кръг от преговорите започна в събота в столицата на Катар.

"Опирайки се на отличния напредък, постигнат в Кабул миналата седмица, прекарах последните дни в Доха, фокусирайки се върху все още неуредените въпроси, за да сключим евентуално споразумение с талибаните", написа Халилзад в Twitter.

Building on excellent progress in Kabul last week, I’ve spent the last few days in Doha, focused on the remaining issues in completing a potential deal with the Taliban that would allow for a conditions-based troop withdrawal. We have made excellent progress.