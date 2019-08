Време разделно за бъдещето на Афганистан

Според висши служители, запознати с хода на преговорите, в края на осмия им кръг може да се очаква постигане на мирно споразумение, което да позволи изтегляне на чуждестранните бойни сили от опустошената от войната страна.

Американският специален представител за Афганистан Залмай Халилзад, който проведе серия от срещи с лидери на талибаните от миналата година насам, пристигна в Доха и сам съобщи това в Тwitter.

"Целта ни е споразумение за мир, а не за изтегляне, подчерта той в туита си. Мирно споразумение, което да даде възможност за изтегляне на чуждите войски. Нашето присъствие в Афганистан е свързано с определени условия и всяко изтегляне също ще зависи от определени условия. Ние сме готови за едно добро споразумение", подчерта представителят на САЩ.

Just got to #Doha to resume talks with the Taliban. We are pursuing a #peace agreement not a withdrawal agreement; a peace agreement that enables withdrawal. Our presence in #Afghanistan is conditions-based, and any withdrawal will be conditions-based.