Тръмп: Нямам нищо общо с това

Американският президент Доналд Тръмп отхвърли обвиненията на демократите в неуместно поведение заради отсядането на вицепрезидента Майк Пенс в притежаван от милиардера курорт в Ирландия и кацането на шотландско летище близо до игрище за голф, също собственост на Тръмп, предаде Ройтерс.

"Не съм имал нищо общо с решението на нашия велик вицепрезидент Майк Пенс да пренощува в един от притежаваните от Тръмп курорти в Дунбег, Ирландия", написа Тръмп в Тwitter.

"Не знам нищо за кацането на самолет на "Еър форс" на летище (което не притежавам и с което нямам нищо общо) близо до курорта Търнбъри (на който наистина съм собственик) в Шотландия и зареждането с гориво, при което екипажът е пренощувал в Търнбъри (те имат добър вкус!). НЯМА НИЩО ОБЩО С МЕН", заяви Тръмп.

I know nothing about an Air Force plane landing at an airport (which I do not own and have nothing to do with) near Turnberry Resort (which I do own) in Scotland, and filling up with fuel, with the crew staying overnight at Turnberry (they have good taste!). NOTHING TO DO WITH ME