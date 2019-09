Фатална стрелба във Вашингтон

Стрелба е била открита снощи по улиците на американската столица Вашингтон, предадоха американските медии.

Най-малко един човек е загинал, а петима други са ранени. Полицията обяви, че стрелбата е била открита на място, което се намира близо до Белия дом.

Няма риск за живота на петимата пострадали, на които им е оказана медицинска помощ. Медиите съобщиха, че след получената информация за стрелба е последвала мащабна полицейска операция. Води се разследване.

Няма непълнолетни лица сред пострадалите. Към момента не са ясни мотивите за престъплението. Полицията гледа записите от охранителните камери, за да открие кой е отговорен за стрелбата.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2