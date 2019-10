Влак със стотици футболни фенове горя в Берлин (ВИДЕО)

Пожар е избухнал снощи в един от вагоните на влак със стотици фенове на гара "Белвю" в Берлин, информира ДПА. Най-малко трима души са пострадали от вдишване на дим и са лекувани в болница, съобщи говорител на берлинската пожарна бригада.

Влакът е на частна компания и връщал у дома фенове на Фрайбург след мача от Бундеслигата с "Унион Берлин". Според федералната полиция влакът спрял в 20,00 ч. на гара Белвю малко след потеглянето си, когато бил видян дим. Един вагон е изгорял напълно. Пожарът е бил потушен около 22,00 ч.

#BREAKING : Berlin , Germany - Train fire at S-Bahnhof Bellevue railway station - At least 3 injured.#Bellevue #Berlin



Video : PolReporterpic.twitter.com/O4esqUG8xw