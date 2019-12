Обвинение: Грета Тунберг лъже!

В 21-ви век снимките в интернет не са най-достоверният източник и не трябва да им се вярва много. По този повод избухна разпра между Грета Тунберг и немските железници.

Шведската активистка беше обвинена в лъжа от Deustche Bahn за думите, че е пътувала в претъпкан влак.

Тийнейджърката пусна снимка в Twitter, на която тя е седнала, обградена от куфари и чанти, гледайки замислено през прозореца на немския влак, докато се вози към мястото, където живее.

"Пътувам в претъпканите влакове през Германия. Най-после на път за дома", написа тя.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o

Отговорът на Deustche Bahn дойде мигновено, които опровергават думите ѝ, като казват, че Грета се е возила в първа класа между градовете Касел и Хамбург.

„Щеше да е също толкова добре, ако бяхте казали колко приятелски настроен и компетентен е екипът ни, който се грижеше за вас на мястото ви в първа класа“.

Ouch... German Rail responding to Greta tweet: "Thank you for travelling with Deutsche Bahn... It would have been nice had you acknowledged how well and competently our team treated you in your First Class seat." ... 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/hVInNJAZ5H