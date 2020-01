Убитите от САЩ генерали бяха погребани с американски автомобил

В първите дни на 2020 година Съединените американски щати нанесоха удар, с който могат да запалят война. Иранският генерал Касем Сюлеймани, смятан за втория по сила човек в Техеран, беше убит при въздушна атака с дрон.

При атаката беше убит и иракският военен командир Абу Махди ал Муханди. Високопоставените военни командири бяха ликвидирани на летището в Багдад, а зелена светлина за атаката бе дадена лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Иран обеща да отмъсти за убийството на Сюлеймани. Хиляди иракчани се събраха на погребалната процесия на двамата в Багдад и скандираха „Смърт за Америка“. Иронично, начело на кортежа с телата на убитите бе американски автомобил Chevrolet.

Снимки на Сюлеймани и Муханди бяха развявани от множеството, което се сбогува с военачалниците. Сюлеймани беше погребан в родния си град. Президентът Тръмп заплаши Иран, че ако си позволи да нападне американска база, САЩ ще отговорят без колебание. Потребители в социалните мрежи иронично отбелязаха, че убитите от САЩ военни съмишленици са били погребани с американски автомобил.

The Revolutionary Guards are taking their leader to be buried in an American car pic.twitter.com/MkdiO8eqcX