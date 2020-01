Техеран: Не искаме война, но...

Иран не цели ескалация на напрежението или война, но ще се защитава при всяка агресия, каза иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф, цитиран от Ройтерс.

"Иран предприе пропорционални мерки за самоотбрана по силата на Член 51 от Устава на ООН, атакувайки база, от която бе извършено подло въоръжено нападение срещу наши граждани и високопоставени лица. Не целим ескалация или война, но ще се защитаваме от всякаква агресия", написа той в Twitter.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.