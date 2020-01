ЕС даде зелена светлина за Брекзит

Председателите на Европейския съвет и Европейската комисия - Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен, подписаха споразумението за британското напускане на ЕС. Това съобщи в Туитър Фон дер Лайен.

"Отваряме пътя към ратификацията на споразумението от Европейския парламент", написа тя.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E