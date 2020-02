Нападение с нож в Белгия

Белгийската полиция реагира на нападение с нож в град Гент и простреля в ръката нападателя, преди да я задържи, съобщи в. „Дейли мейл“.

Властите уточняват, че мъж е успял да намушкала двама души в корема, преди да бъде задържан от служителите на реда. Мотивът за атаката все още не е известен.

Инцидентът идва само няколко часа, след като полицията във Великобритания уби мъж, който намушка няколко души в Южен Лондон. Британската полиция твърди, че нападението е "свързано с тероризъм".

#BREAKING: Police in the Belgian city of #Ghent have shot a man who stabbed and injured two people just a few Hours after the London Terror attack. pic.twitter.com/iCBDU0qVsf