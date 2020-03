Криза! Иран поиска спешна помощ от 5 млрд. долара за борба с коронавируса

Иран поиска от Международния валутен фонд 5 млрд. долара в помощ на борбата с пандемията от коронавирус, потвърдиха официални представители на Техеран.

В съобщение в Туитър външният министър Мохамад Джавад Зариф написа:

"Кристалина Георгиева от МВФ заяви преди време, че страните, засегнати от Covid-19, ще бъдат подпомагани чрез бърз финансов инструмент. Нашата централна банка поиска незабавно достъп до този механизъм. Бордът на МВФ трябва да се придържа към мандата на фонда, да стои от правилната страна на историята и да действа отговорно".

IMF's @KGeorgieva has stated that countries affected by #COVID19 will be supported via Rapid Financial Instrument. Our Central Bank requested access to this facility immediately.



IMF/IMF Board should adhere to Fund's mandate, stand on right side of history & act responsibly.