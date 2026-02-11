Вземете 50% отстъпка за хостинг от

11 февруари 1979 г. В Иран побеждава Ислямската революция

11 февруари 1979 г. В Иран побеждава Ислямската революция

11 Февруари, 2026 03:12 7 568 10

Приема се нова конституция

11 февруари 1979 г. В Иран побеждава Ислямската революция - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ислямската революция или Иранската революция от 1979 г. е събитие, което довежда до свалянето от власт на шах Мохамед Реза Пахлави и премахването на монархията в Иран.

Основна роля в нея изиграва аятолах Рухолах Хомейни, който установява управление, организирано според традиционното ислямско право и нарича това правителство „представител на Али”. Религията става основа на целия политически и икономически живот. Съгласно традиционното ислямско право жените и мъжете са строго разделени.

Жените трябва да покриват телата и главите си на публични места, хомосексуалистите се разстрелват, а прелюбодейците се убиват с камъни. Целта на ислямската революция в Иран е пълна ислямизация на държавата. Революцията се разделя на два периода: първият е свързван със създаването на алианса на либерални, леви и религиозни групи, а вторият период се характеризира с властта на аятоласите, често наричан Ислямска революция.

На 26 януари 1963 г. шах Реза Пахлави започва кампания по модернизация на страната. Известна още като “бялата революция”, тя предвижда поземлени реформи, модернизация на икономическата и социалната сфера. През 1978 г. религиозните среди се отказват от подкрепата си за шаха. Стига се до безредици, масови демонстрации и протести. Въведено е военно положение. Формира се опозиционно движение около ислямския фундаменталист аятоллах Р. Хомейни. На 16 януари 1979 г. в резултат на усложнената политическа обстановка шахът и семейството напускат страната. На 1 февруари след 14-годишно изгнание, наложено му заради противопоставяне на режима, в страната се завръща аятолах Рухола Хомейни. На 11 февруари революцията побеждава.

Проведен е референдум и на 1 април 1979 г. Иран е обявен за ислямска република. Приема се нова конституция, която се основава на парламентарна форма на управление с избираем президент и еднокамерен парламент. Възприет е Шириата (закон от Корана) като основа на законовата система и се съставя Съвет на старейшините, подчинен на религиозни лидери: “улами” (религиозни мъдреци) и “молла” (тълкуватели на Корана).

На 25 януари 1980 г. Аболхасан Бани-Садр е избран за президент на републиката. Правителството започва мащабна програма за национализация. Съгласно приетата през 1981 г. конституция на Иран в страната са забранени всички политически партии и неислямистки движения.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Терористи

    25 8 Отговор
    талибани

    05:33 11.02.2021

  • 2 Демократ

    10 19 Отговор
    Иран оттогава бележи ръст в икономиката

    05:58 11.02.2021

  • 3 Зайко Байко многознайко

    24 7 Отговор
    От светска държава станаха , диктатура, както междувпрочем и Турция! Само санкции до спукване!

    06:14 11.02.2021

  • 4 Бенито

    19 2 Отговор
    Преди близо 65 години ЦРУ организира свалянето на демократично избрания премиер на Иран Мохамед Мосадък - с фатални последици. Междувременно вече никой не оспорва, че САЩ са били замесени в държавния преврат.
    . През 1953 САЩ за първи път масивно се намесват в иранската политика – с последствия, които и до днес оставят своя отпечатък над Средния изток.

    След края на Втората световна война отношенията между Вашингтон и Техеран все още са напълно нормални. Реномираното американско списание „Тайм“ дори обявява иранския премиер Мосадък за „мъж на годината“ - през 1951 година. Тогава иранският премиер се осмелява да одържави британските съоръжения за добив на петрол в страната. Високопоставени американски политици дори му засвидетелстват уважението си за тази смела стъпка.

    Не така очаровани обаче са британците, които по онова време държат иранския петролодобив - още от началото на 20-ти век. Англо-иранската петролна компания (AIOC) осигурява на британската империя гигантски печалби всяка година. „В продължение на десетилетия иранският петрол на практика беше заграбван от британците. Иран получаваше само жълти стотинки за него“

    Поведението на САЩ се променя с идването на власт на президента Дуайт Айзенхауер през 1952 година. В продължение на две години британците и иранците преговарят без успех, позициите и на двете страни окончателно се втвърдяват, а отношенията между тях стават направо враждебни.

    06:16 11.02.2021

  • 5 НОВО ПЕТ

    12 5 Отговор
    ТИЯ С ТОЯ ИСЛЯМ НЯМА ДА ПРОГРЕСИРАТ.....

    06:18 11.02.2021

  • 6 Бенито

    15 2 Отговор
    През лятото на 1953 американските тайни служби стартират в Техеран „Операция Аякс“: ЦРУ подкупва политици, офицери от армията и духовници, за да ги накара да се противопоставят на Мосадък. Едновременно с това убеждава шах Мохамед Реза Пахлави да освободи Мосадък от поста му със специален декрет. Пред частния дом на премиера на 19 август се стига до улични схватки между привържениците на Мосадък и пучисти.

    „Странни бяха хората, които демонстрираха срещу Мосадък – сред тях имаше истински убийци, както и бедни хорица от южните покрайнини на града, на които бяха обещали пари, за да участват в пуча“, спомня си Бахман Нируманд, който по онова време е ученик в Техеран и е имал възможност да следи събитията отблизо. След намесата на верните на шаха войски, Мосадък е свален от власт, а на демократичния експеримент в Иран е сложена точка.

    „Още по време на преврата се подозираше, че той не е бил организиран от иранци“, спомня си Нируманд. По-късно тези подозрения се потвърждават – особено когато шахът получава мощна подкрепа от страна на САЩ. Одържавената преди петролна индустрия отново е върната в частни ръце. Иран получава половината от приходите от петрола, а другата половина си поделят 17 предимно американски и британски фирми. Шах Реза Пахлави въвежда диктатура в страната, която получава военна, финансова и лична подкрепа от САЩ. „По онова време в Иран имаше над 10 хиляди американски съветници. На практика именно те владееха страната в продължение на цели

    06:19 11.02.2021

  • 7 гадно

    12 2 Отговор
    След дългата ръка на ЦРУ аятоласите дойдоха на власт, а сега видите ли са им неудобни на краварите.

    06:29 11.02.2021

  • 8 колко прозрачно е всичко

    8 2 Отговор
    ето как сащ са си създали армията от талибани за да могат да воюват после дълги години...

    07:12 11.02.2021

  • 9 Хора,пътища и автомобили

    12 2 Отговор
    Поинтересувай те се, зако се стига до тази ислямска революция. Защото Иран си е имал законно избран президент, който отказва да следва плановете на Бритиш петролиум и САЩ. ЦРУ и МИ6 му спретват преврат, както опитват сега и в Сирия (както направиха в Гватемала заради плодовата компания известна днес като Чикита да, тия с бананите, както опитваха с Куба) слагат един послушанко, но иранския народ не е българския. Когато си притискан от външни сили и ти крадат богатството в случая нефта, то е нормално да търсиш свобода. Тук се появява и духовен водач и в трудни и смутни времена хората лесно се радикализират. Иранеца е добър и горд човек. Иска сам да прави бизнес с природните си ресурси. Справка: българското злато не е за българина.

    07:25 11.02.2021

  • 10 Ционистите си ги създадоха през ФБP,

    3 0 Отговор
    а сега реват от тях. Хак да им е!

    03:25 11.02.2026

