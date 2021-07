Реклама за COVID-19 предизвика голям скандал (ВИДЕО)

Реклама, имаща за цел да популяризира акта на ваксинация, предизвика бурната реакция на австралийските граждани, пише Би Би Си, предаде bTV.

Клипът, финансиран от правителството на Австралия, показва млада жена в болнично легло, която се задъхва, докато е прикачена към апарат за изкуствено дишане, а текстът към нея гласи: „COVID-19 може да засегне всеки – запиши си час за ваксинация“. Първите критики, които се появиха по адрес на рекламното видео, бяха свързани с това, че герой в него е млада жена, а хората под 40-години в Австралия ще получат достъп до ваксините едва в края на годината.

„Напълно обидно е да се пуска подобна реклама, когато австралийците в тази възрастова група все още чакат за ваксини”, пише в Туитър един от най-популярните телевизионни водещи в страната, Хю Римингтън. „Защо се фокусираме върху младите хора? Не трябва ли да насочим вниманието си към големия процент колебаещи се дали да се ваксинират над 55 години?”, казва друг потребител на социалната мрежа.

Официалните здравни власти в страната също съветват младите хората в страната да изчакат ваксината на „Пфайзер”, вместо да се имунизират с наличния в момента препарат на „АстраЗенека”. Здравни специалисти дори призоваха клипът да бъде свален от ефир, наричайки го „безчувствен”, но правителството защити своята реклама. Според главния здравен инспектор на Австралия Пол Кели тя цели „да прокара послание за необходимостта да си останем вкъщи, да се тестваме при нужда и да си запишем час за ваксинация”.

В момента клипът се излъчва само на територията на Сидни, който е обхванат от нова вълна, свързана с „Делта” мутацията на COVID-19, а локдаунът там продължава вече три седмици. Новата вълна предизвика широка критика към процеса на ваксинация в Австралия. Ваксинирането там започна през февруари, но беше забавено от липсата на доставки на ваксината на „Пфайзер”, а редицата въпросителни около препарата на „АстраЗенека” разколебаха голяма част от австралийските граждани да се имунизират. В резултат на това едва малко над 10% от населението на страната е напълно ваксинирано.

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw