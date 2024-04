Учени създадоха първия 3D модел на триседмичен ембрион (СНИМКА)

Китайски учени създадоха удивителен и първи по рода си 3D модел на човешки ембрион от втората и третата седмица след оплождането, предаде Синхуа. Забележителното откритие дава нова информация на учените за ранното развитие на човешкия зародиш.

Поради етични съображения, ин витро култивирането на зародиши е лимитирано до 14 дни. Затова растежът на човешкия ембрион между 14 и 21 ден след оплождането е неизследвана зона.

