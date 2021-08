Не е за вярване на какво се отдадоха талибаните, след като превзеха Кабул

Целият свят бе потресен от зловещата картина в Кабул - хора, които панически бягат по самолетните писти, опитват се да се качат на препълнени самолети, вкопчват се отчаяно в излитащи самолети и такива, които загинаха, падайки от колесниците на излитащите машини.

През това време талибаните вилнееха в Кабул. А на фона на цялото това отчаяние, радикалните бунтовници решиха да се позабавляват. Клипове, публикувани в социалните мрежи, показват как въоръжени талибани се възползват максимално от развлеченията в увеселителен парк след победата им миналия уикенд.

Някои от тях се возят на блъскащи се колички, а други се забавляват на въртележка. След нахлуването си в президентския дворец, част от талибаните пък решиха да се възползват от фитнеса в сградата. След превземането на Кабул и другите стратегически градове в страната, талибаните обещаха да няма кръвопролития, а без насилие да вземат властта. Западните страни са изключително притеснени какво ще се случи сега с цивилните граждани, останали в Афганистан, особено с жените, които нямат да имат никакви права при управлението на талибаните.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35