Иран: САЩ и НАТО да обезщетят Афганистан за окупацията

САЩ и НАТО трябва да компенсират Афганистан за нашествието и окупацията на страната, заяви иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф в Twitter.

Въпреки всичките им приказки за демокрация и война срещу тероризма, събитията в Афганистан и изявленията на лидерите на САЩ и НАТО показват, че те са превзели и окупирали Афганистан и други страни само заради собствените си интереси, но дори и това не постигат, обяснява Зариф.

