Столтенберг призова за обединено НАТО заради Афганистан и срещу Русия и Китай

Съюзниците от НАТО трябва да стоят заедно поради настоящата ситуация в Афганистан, както и срещу възхода на Китай и Русия на световната арена, коментира в сряда генералният секретар Йенс Столтенберг в интервю за СиЕнЕн.

"Да работим заедно е в интерес на националната ни сигурност, особено след като глобалният баланс на силите се променя със страни като Китай и Русия".

Европейските съюзници не могат да продължат да работят в Афганистан, след като САЩ решиха да прекратят военната си мисия.

"Влязохме там заедно, заедно регламентирахме присъствието си, сега си тръгваме заедно. Ако бяхме останали, щяхме да се борим отново с талибаните. Бяхме наясно с всички рискове".

Столтенберг обясни, че все още не е обсъждал ситуацията в Афганистан с Джо Байдън, но е в близък контакт с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън.

Той подчерта, че приветства готовността на съюзниците да приемат афганистанци, които подкрепят алианса.

NATO has told the Taliban that "we expect them to provide safe passage" for people trying to get to the airport, Secretary General Jens Stoltenberg says.



"It was actually politically impossible for European allies to continue in Afghanistan" after US decided to withdraw. pic.twitter.com/rk9KGE7MQk