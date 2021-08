Бащата на първия убит американец в Афганистан: Направо ми призлява! Срам!

Бащата на първия убит американски военнослужещ в Афганистан, Майк Спан, разкритикува изтеглянето на силите на САЩ от азиатската страна, предаде Асошиейтед прес.

Джони Спан каза, че е бил отвратен от кадрите в понеделник от хаотичното американско изтегляне, показващи как афганистанци, които отчаяно искат да избягат от страната след превземането ѝ от талибаните, са се вкопчили за излитащ американски самолет, предаде Dariknews.bg.

"Направо ми призлява, като гледам какво се случва. Това е обезсърчително. Срамно е, според мен. Смятам, че е срамно да правим това", каза Джони Спан пред АП. Той предупреди хората да не си мислят, че с изтеглянето от Афганистан заплахата за Америка приключва. "Войната не е приключила. Просто отстъпихме територия, която завзехме", каза той.

Синът му Майк Спан, морски пехотинец, станал впоследствие служител на ЦРУ, почувствал за свой дълг да замине за Афганистан след атентатите от 11 септември. В едно от последните си обаждания до дома, за да провери как са децата, той казал на баща си, че се надява да съберат информация за установяване на местонахождението на организатора на атаките Осама бин Ладен. Дни по-късно, на 25 ноември 2001 г., Майк Спан е убит при затворнически бунт в базата, където разпитвал екстремисти. Така 32-годишният паравоенен офицер от ЦРУ от Уинфийлд, Алабама, става първият от общо 2448 американски военнослужещи, загинали в бой в Афганистан.

