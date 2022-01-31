Европа счупи рекорда си по закупен обем втечнен газ

ЕС и САЩ си поставиха цел: гарантиране на енергийната сигурност на Украйна

Съвместно изявление на председателя на ЕК Фон дер Лайен и президента на САЩ Байдън относно сътрудничеството в областта на енергийната сигурност: &l ...