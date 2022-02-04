Европейска подкрепа за Дойче Веле

Европейският съвет за радио и телевизия обяви своята подкрепа за Дойче Веле, съобщи Фигаро.

Руското правителство спря излъчването на телевизията за страната. Това беше отговор на решение на Германия.

Правителството на страната спря излъчването на RT. Европейският съвет за радио и телевизия обяви, че свободата на словото е много важна.

Тя реално спомага точното отразяване на информацията. Това гарантира изпълнението на задълженията на обществените медии към техните зрители.

Това обяви ръководителят на групата Лиз Корбин. Критикува се руският закона за чуждестранните агенти, с който може да бъде определена германската медия.

Европейските представители обявиха, че няма логика в подобно решение и че трябва да се защитава свободата на медиите.