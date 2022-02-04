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Европейска подкрепа за Дойче Веле

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Европейска подкрепа за Дойче Веле

  • дойче веле-
  • медия-
  • русия

Позиция на Европейския съвет за радио и телевизия

Европейска подкрепа за Дойче Веле - 1
Снимка: БГНЕС/EPA
Росен Стойчев Росен Стойчев Автор във Fakti.bg

Европейският съвет за радио и телевизия обяви своята подкрепа за Дойче Веле, съобщи Фигаро.

Руското правителство спря излъчването на телевизията за страната. Това беше отговор на решение на Германия.

Правителството на страната спря излъчването на RT. Европейският съвет за радио и телевизия обяви, че свободата на словото е много важна.

Тя реално спомага точното отразяване на информацията. Това гарантира изпълнението на задълженията на обществените медии към техните зрители.

Това обяви ръководителят на групата Лиз Корбин. Критикува се руският закона за чуждестранните агенти, с който може да бъде определена германската медия.

Европейските представители обявиха, че няма логика в подобно решение и че трябва да се защитава свободата на медиите.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нас то защо?

    54 2 Отговор
    Доктор гьобелс е възмутен до дъното на душата си...

    17:02 04.02.2022

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼

    56 1 Отговор
    Нормално е Германия да спира медии, но в аналогичния отговор --- няма логика ! Нещо за " зъб за зъб, око за око" ‼️‼️‼️

    17:03 04.02.2022

  • 3 Руснаците

    4 52 Отговор
    пак настъпиха курешка.

    Коментиран от #14

    17:04 04.02.2022

  • 4 Искам да спрем в цяла европа

    6 55 Отговор
    всички руски телевизии, филми и сериали. Големи бълвочи и лъжи.

    Коментиран от #21

    17:05 04.02.2022

  • 5 да си го

    43 2 Отговор
    ядат зелето миризливо.....

    17:06 04.02.2022

  • 6 Свобода на словото ли

    47 3 Отговор
    Каква свобода на словото !?Ако и руския отдел е като този за България са си заслужили спирането им за Русия като цяло. Ние сме замесени косвено и не можем да ги траем, та що остава за руснаците да им срушат ежедневно лъжите. Езно време номерата минаваха, ама в днешното море от информация няма как да стане !

    17:07 04.02.2022


  • 7 DW-пропаганден машинен

    48 2 Отговор
    Европа са лицемери и прилагат двойни стандарти!

    17:07 04.02.2022

  • 8 САТЪРА НА ХАНА

    29 2 Отговор
    СЕГА ДЪРЖАВНАТА ДОЙЧЕ ВЕЛЕ ТРЯБВА ДА СЪКРАТЯТ 1000 АГЕНТА ОТ РУСКАТА РЕДАКЦИЯ:)))

    Коментиран от #12

    17:08 04.02.2022

  • 9 гост

    2 22 Отговор
    голям позор, ех мослкали москали😄😄😄

    17:14 04.02.2022

  • 10 другарят

    43 3 Отговор
    Забележете, че европейските джендъри подкрепят само Гьобелсовата медия дойче веле, а за спирането на РТ преди това нито дума! Чак ме е гнус от тези лицемери! Вън България от ЕС и НАТО! Нищо не ни свързва с тези боклуци! След това пак да дойдат да ни учат на "ценности"!

    Коментиран от #20

    17:19 04.02.2022

  • 11 ужас

    30 2 Отговор
    А каква логика има Германия да спре руската медия. До кога с двойни стандарти, господа демократи.

    17:23 04.02.2022

  • 12 БББ

    20 1 Отговор

    До коментар #8 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Те са с американска издръжка. другото е имитация на европейско..

    17:25 04.02.2022

  • 13 Мдаааа

    19 1 Отговор
    DW са си основен хибридчик и ако Бг-то ги изгони няма да сбърка!!!!

    17:36 04.02.2022

  • 14 Имаш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаците":

    предвид Дойче Веле?!

    17:37 04.02.2022

  • 15 Всичко руско трябва да се забрани

    1 18 Отговор
    Всичко руско трябва да се забрани на Запад! Вредно е! Руснаците могат само да разрушават, а не да създават!

    Коментиран от #25

    17:39 04.02.2022

  • 16 Браво

    13 0 Отговор
    на руснаците

    17:43 04.02.2022

  • 17 МИХАЙЛОВ

    13 1 Отговор
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ СЪВЕТИ,
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ КОМИСАРИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ КОМИСИИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ДИРЕКТИВИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ПАРЛАМЕНТИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ДУПЕТАТИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЗАБРАНИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ГЛОБИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ САНКЦИИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ СЕРТИФИКАТИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ
    ЗЕЛЕНИ СДЕЛКИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ГЕЙ ПАРАДИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ
    КРИВИ КРАСТАВИЦИ
    И ЩАСТЛИВИ КОКОШКИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКО ТОКСИЧНО
    ПАЛМОВО МАСЛО В ХРАНИТЕ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКО НАТО,
    АМА НА САЩ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ "ЦЕННОСТИ"...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ
    РОДИТЕЛИ - ЕДНО И ДВЕ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКА ЦЕНЗУРА
    И ДОЙЧЕ ГЬОБЕЛСОВА
    ПРОПАГАНДА...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЛЪЖИ,
    КЛЕВЕТИ И ГЛУПОТИИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКО РОБСТВО
    И ТИРАНСТВО...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЦИНИЗЪМ
    И ДВОЙНИ СТАНДАРТИ...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКА
    ПРОКИСНАЛА ДОЙЧЕ ЗЕЛЕВА
    ГНУС И СМРАД...
    ...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЕНИЧАРИ,
    ВАСАЛИ, ПОМИЯРИ,
    СЛУГИНИ И ПАРЦАЛИ
    НА ТЕРОРИСТ, РЕКЕТЬОР,
    ГРАБИТЕЛ, АГРЕСОР И ПОДЛЕЦ
    НОМЕР ЕДНО В СВЕТА - САЩ...

    17:43 04.02.2022

  • 18 Rothschild

    3 2 Отговор
    В моята Империя се слуша и гледа ДВ. Единни сме всички до последния масон.

    17:44 04.02.2022


  • 19 мяу мяу

    5 0 Отговор
    Ами те нямат проблем да подкрепят нещо фалшиво и лъжливо , справка ...31 пола , РСМ и т.н. та едно ДВ ли пропуснат.

    17:44 04.02.2022

  • 20 Rothschild

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "другарят":

    И какво ще ядеш като се махнат масоните ми?

    17:45 04.02.2022

  • 21 Жоро

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Искам да спрем в цяла европа":

    Искам да спрем такива като теб продаж ...ници нещастни които за пари ще продадат и майка си бок...ук

    17:47 04.02.2022

  • 22 Бай Шиле

    3 0 Отговор
    Дойче веле по същество НЕ Е германска.

    17:49 04.02.2022

  • 23 hihi

    6 0 Отговор
    Добре де трябва да си сляп глух и тъп за да не видиш лицемерни двоен стандарт. Иначе не ми пука особено, не съм фен нито на Руска нито на Евро-Атлантическа пропаганда.

    17:52 04.02.2022

  • 24 Ххххх

    7 0 Отговор
    Защо не пишете ,че всички западни държави са спрели руската ерти , а плачете за ДВеле ,лъжи ,лъжи ,циници !

    17:54 04.02.2022

  • 25 ти си

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всичко руско трябва да се забрани":

    тиквино мекере.....Ако си гладен-лапни му ....

    17:58 04.02.2022

  • 26 Ана

    2 0 Отговор
    Браво МИХАЙЛОВ ! Цялата истина се съдържа във Вашия коментар !

    18:02 04.02.2022

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