Европейска подкрепа за Дойче Веле

Европейският съвет за радио и телевизия обяви своята подкрепа за Дойче Веле, съобщи Фигаро.
Руското правителство спря излъчването на телевизията за страната. Това беше отговор на решение на Германия.
Правителството на страната спря излъчването на RT. Европейският съвет за радио и телевизия обяви, че свободата на словото е много важна.
Тя реално спомага точното отразяване на информацията. Това гарантира изпълнението на задълженията на обществените медии към техните зрители.
Това обяви ръководителят на групата Лиз Корбин. Критикува се руският закона за чуждестранните агенти, с който може да бъде определена германската медия.
Европейските представители обявиха, че няма логика в подобно решение и че трябва да се защитава свободата на медиите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нас то защо?
17:02 04.02.2022
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼
17:03 04.02.2022
3 Руснаците
Коментиран от #14
17:04 04.02.2022
4 Искам да спрем в цяла европа
Коментиран от #21
17:05 04.02.2022
5 да си го
17:06 04.02.2022
6 Свобода на словото ли
17:07 04.02.2022
7 DW-пропаганден машинен
17:07 04.02.2022
8 САТЪРА НА ХАНА
Коментиран от #12
17:08 04.02.2022
9 гост
17:14 04.02.2022
10 другарят
Коментиран от #20
17:19 04.02.2022
11 ужас
17:23 04.02.2022
12 БББ
До коментар #8 от "САТЪРА НА ХАНА":Те са с американска издръжка. другото е имитация на европейско..
17:25 04.02.2022
13 Мдаааа
17:36 04.02.2022
14 Имаш
До коментар #3 от "Руснаците":предвид Дойче Веле?!
17:37 04.02.2022
15 Всичко руско трябва да се забрани
Коментиран от #25
17:39 04.02.2022
16 Браво
17:43 04.02.2022
17 МИХАЙЛОВ
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ КОМИСАРИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ КОМИСИИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ДИРЕКТИВИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ПАРЛАМЕНТИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ДУПЕТАТИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЗАБРАНИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ГЛОБИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ САНКЦИИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ СЕРТИФИКАТИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ
ЗЕЛЕНИ СДЕЛКИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ГЕЙ ПАРАДИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ
КРИВИ КРАСТАВИЦИ
И ЩАСТЛИВИ КОКОШКИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКО ТОКСИЧНО
ПАЛМОВО МАСЛО В ХРАНИТЕ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКО НАТО,
АМА НА САЩ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ "ЦЕННОСТИ"...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ
РОДИТЕЛИ - ЕДНО И ДВЕ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКА ЦЕНЗУРА
И ДОЙЧЕ ГЬОБЕЛСОВА
ПРОПАГАНДА...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЛЪЖИ,
КЛЕВЕТИ И ГЛУПОТИИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКО РОБСТВО
И ТИРАНСТВО...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЦИНИЗЪМ
И ДВОЙНИ СТАНДАРТИ...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКА
ПРОКИСНАЛА ДОЙЧЕ ЗЕЛЕВА
ГНУС И СМРАД...
...ЕВРОПЕЙЕСЕСКИ ЕНИЧАРИ,
ВАСАЛИ, ПОМИЯРИ,
СЛУГИНИ И ПАРЦАЛИ
НА ТЕРОРИСТ, РЕКЕТЬОР,
ГРАБИТЕЛ, АГРЕСОР И ПОДЛЕЦ
НОМЕР ЕДНО В СВЕТА - САЩ...
17:43 04.02.2022
18 Rothschild
17:44 04.02.2022
19 мяу мяу
17:44 04.02.2022
20 Rothschild
До коментар #10 от "другарят":И какво ще ядеш като се махнат масоните ми?
17:45 04.02.2022
21 Жоро
До коментар #4 от "Искам да спрем в цяла европа":Искам да спрем такива като теб продаж ...ници нещастни които за пари ще продадат и майка си бок...ук
17:47 04.02.2022
22 Бай Шиле
17:49 04.02.2022
23 hihi
17:52 04.02.2022
24 Ххххх
17:54 04.02.2022
25 ти си
До коментар #15 от "Всичко руско трябва да се забрани":тиквино мекере.....Ако си гладен-лапни му ....
17:58 04.02.2022
26 Ана
18:02 04.02.2022