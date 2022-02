Русия започна пълномащабна инвазия, военно положение в цяла Украйна (ВИДЕО)

Ще въведем военно положение на цялата територия на Украйна, заяви президентът Зеленски.

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна и нанася бойни удари по градове, заяви украинският външен министър Дмитро Кулеба тази сутрин в Туитър, цитиран от БТА.

Експлозии отекнаха в украинските градове Одеса и Харков.

По-рано агенция Интерфакс съобщи за ракетни удари по военни обекти в цяла Украйна, както и че руски части са направили десанти в южните пристанищни градове Одеса и Мариупол. Агенцията съобщи още, че персоналът и пътниците от киевското летище Бориспил се евакуират.

WATCH: Missile flies overhead while reporter records video in Kramatorsk, Ukraine pic.twitter.com/YT56jaYdwb

„Путин току що започна пълномащабна инвазия в Украйна. Мирните украински градове са подложени на удари“, написа Кулеба.

BREAKING: Air raid sirens wail across Lviv in western Ukraine, where many foreign diplomats were moved to pic.twitter.com/5lz6Rnizy7