Макрон към Лукашенко: Не бъдете васали и съучастници на Русия

Френският президент Еманюел Макрон е провел телефонен разговор с президента на Беларус Александър Лукашенко.

Страните са обсъдили войната в Украйна.

Това съобщават от пресслужбата на Елисейския дворец, цитирани от UNIAN.

Отбелязва се, че Макрон е казал на Лукашенко, че "братските отношения между беларуския и украинския народ трябва да насърчат Беларус да откаже да бъде васал и действителен съучастник на Русия във войната срещу Украйна".

Телеграмният канал Pool of the First съобщи, че Лукашенко е обсъдил с Макрон бъдещето на Европа, войната в Украйна, белоруско-руските отношения и възможността за разполагане на ядрено оръжие в Беларус.

„Съществена част от разговора беше посветена на обсъждането на бъдещето на Европа и мястото на Беларус в този световен ред, говориха и за отношенията между Беларус и Русия“, се казва в съобщението.

В същото време Лукашенко нарече фалшива новината за разполагането на ядрено оръжие на територията на Беларус. Освен това той заяви, че е готов да приеме руско-украинските мирни преговори.