Украйна: Русия нанесе варварски ракетни удари

Варварски ракетни удари по централния площад „Свобода” и жилищните квартали на Харков нанесе Русия. Това заяви украинският външен министър Дмитро Кулеба, публикувайки и видео от атаката.

„Путин не е в състояние да сломи Украйна. Той извършва още военни престъпления от ярост, убива невинни цивилни. Светът може и трябва да направи повече. Увеличете натиска, изолирайте Русия тотално!”, призова украинският външен министър.

Управителят на Харковска област в Украйна Олег Синегубов каза, че руски ракети са поразили центъра на втория по големина украински град, включително жилищни квартали и сградата на местната администрация. На шестия ден от началото на руската инвазия Синегубов заяви, че руските сили са изстреляли ракети "Град" и крилати ракети срещу Харков, но защитниците на града устояват на нападенията. "Подобни атаки са геноцид срещу украинския народ и военно престъпление срещу цивилното население", подчерта той.

Облечен с бронирана жилетка и с каска на главата, Синегубов казва на видеозапис, качен днес в социалните мрежи, че е все още много рано за оценка на броя на жертвите. Той сподели видео, на което сградата на местната администрация бива ударена от ракета, която експлодира. Русия нарича войната в Украйна "специална операция", която, по думите ѝ, няма за цел окупация на територии, а унищожаване на военния капацитет на нейната съседка и задържане на хора, смятани от Москва за "опасни украински националисти".

