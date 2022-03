Български снаряди в превзета база на украински военизиран отряд

Български термобарични снаряди за РПГ-7 са били намерени в превзетата база на украинския военизиран отряд "SS Мечки".

По непотвърдена информация, цитирана от РИА Новости, в базата край Мариупол е намерено и турско знаме.

JUST IN: According to #Russian state-run outlet RIA Novosti, a Turkish flag was found near #Mariupol in a workshop used to produce bombs for Ukrainian nationalists' drones.



Sounds like #Russia is laying the groundwork for a false flag op in #Ukraine #StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/4pDzdWHmut