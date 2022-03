Зеленски: Руските сили бомбардираха и разрушиха детска болница (ВИДЕО)

Градският съвет на Мариупол каза, че детска болница е била разрушена при въздушна атака, предаде Ройтерс.

„Руските окупационни сили хвърлиха няколко бомби върху детската болница (в града). Разрушенията са колосални“, пише в съобщението. Отбелязва се, че броят на жертвите все още не е известен.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди информацията на украинските власти и припомня, че Русия отрича да атакува цивилни в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски публикува в Туитър видео, на което, както изглежда, се виждат няколко болнични отделения, които са напълно разрушени. Според видеото един или повече снаряди или бомби може би са паднали в двора на целия комплекс. Мощната експлозия е избила прозорци и е нанесла големи щети вътре в сградата, става ясно от видеото. Районът наоколо е осеян с отломки.

"Атака на руските военни по майчин дом. Хора, деца са под отломките", пише Зеленски в Туитър.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k