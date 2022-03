Кметът на Мариупол: Преживяваме Армагедон заради руско-фашистките сили

Кметът на обсадения от руската армия украински град Мариупол Вадим Бойченко заяви, че градът преживява Армагедон заради постоянните атаки на „руско-фашистките сили”.

„Ситуацията в Мариупол е критична. На всеки 30 минути излитат руски бойни самолети, които атакуват жилищни квартали и убиват цивилни”, заяви кметът на града. „Преживяхме два дни на Армагедон, създаден от руско-фашистките сили. Те цинично използват забранени оръжия. Днес те цинично обстрелваха Държавната служба за извънредни ситуации", каза още той. По думите на Бойченко 400 000 жители на Мариупол са държани за заложници и хуманитарни товари не се допускат в града вече 6 дни.

„Докато Русия твърди, че хуманитарният коридор работи, това всъщност е цинична лъжа”, посочи кметът на града в югоизточната част на Украйна. Мариупол заема ключова стратегическа позиция в Азовско море, разделяйки руските сили на анексирания Кримски полуостров и подкрепяните от Москва сепаратистки войски в Източна Украйна. Руският агресор продължава да атакува цивилни в Мариупол и други градове на Украйна.

A mass grave in Mariupol (The South-East of Ukraine, Donetsk region). People have no possibility to bury killed citizens properly due to constant shelling of the city #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineWar #Russia #UkraineRussiaCrisis #UkraineCrisis #RussiaUkraine pic.twitter.com/NBn03PCqdH