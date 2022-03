Погребват убитите в Мариупол в масови гробове

Заместник-кметът на обсадения южен украински град Мариупол заяви, че не знае колко души са били убити общо в града, но последната цифра е 1207. Това са „само телата, които събирахме от улицата“, заяви Сергей Орлов пред Би Би Си.

От дни Мариупол е обсаден от руската армия. Руските нашественици обстрелват постоянно цивилни обекти, избивайки невъоръжени жени, деца и възрастни хора. Орлов каза, че до момента 47 души са били погребани в масов гроб, тъй като не е било възможно да се стигне до гробищата извън града. „Не всички от жертвите бяха идентифицирани“, добави той.

Орлов каза, че не е било възможно да се евакуират хора от града или да се докара помощ. Около 100 души, опитващи се да избягат с лични автомобили, е трябвало да се върнат в сряда, каза той, след като руските сили на контролно-пропускателен пункт са започнали да стрелят към тях. Международният комитет на Червения кръст предаде, че много хора в обсадения град Мариупол вече са останали без храна за децата си.

Репортер на AP е посетил масов гроб в Мариупол и заяви, че огромна част от погребаните са били убити при интензивния обстрел на руските войници. Агресорите атакуваха и детска болница в града. Русия нахлу в Украйна на 24 февруари, а град Мариупол е една от основните цели на нашествениците. Мариупол заема ключова стратегическа позиция в Азовско море, разделяйки руските сили на анексирания Кримски полуостров и подкрепяните от Москва сепаратистки войски в Източна Украйна.

A mass grave in Mariupol (The South-East of Ukraine, Donetsk region). People have no possibility to bury killed citizens properly due to constant shelling of the city #Ukraine #UkraineUnderAttack #UkraineWar #Russia #UkraineRussiaCrisis #UkraineCrisis #RussiaUkraine pic.twitter.com/NBn03PCqdH