Русия бомбардира джамия, приютила 80 цивилни

Руските сили са обстреляли джамия в южния украински пристанищен град Мариупол, където повече от 80 възрастни и деца, включително турски граждани, са намерили убежище, съобщи украинското външно министерство, предаде Би Би Си.

Украйна обвини Русия, че отказва да пусне хора от Мариупол, където блокадата остави стотици хиляди хора в капан. Русия обвинява Украйна за неуспеха да се евакуира. Министерството на външните работи на Украйна съобщи в Туитър, че джамията на султан Сюлейман Великолепни в Мариупол е била обстрелвана от руските нашественици.

„Повече от 80 възрастни и деца се укриват там, включително граждани на Турция“, се казва в съобщението. Няма данни за убити или ранени. Русия продължава да отрича, че атакува цивилни в Украйна, въпреки че всеки ден извърша подобни атаки. Международната общност предупреди Путин, че Русия ще си плати за военните престъпления, които извършва на украинска земя.

По-рано днес украински представители обвиниха обвиниха Русия, че е обстрелвала с тежка артилерия южния украински град Николаев и е нанесла щети на онкологична болница и няколко жилищни сгради, предаде AP. Главният лекар на болницата Максим Безносенко каза, че по време на обстрела в лечебното заведение са се намирали няколкостотин пациенти, но никой не е ранен. Сградата е пострадала, има изпочупени прозорци. Руските сили засилиха атаките си срещу Николаев, разположен на 470 километра южно от Киев, и се опитват да обкръжат града.

