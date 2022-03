Украйна разобличи поредната голяма лъжа на Путин

През 2014 година Руската федерация твърдеше, че няма руски войници в Крим. По-късно призна за такива. Сега Владимир Путин твърди, в Украйна няма наборни войници, а само професионална армия. И това се оказа лъжа.

На 24 февруари Владимир Путин нареди започването на пълномащабна война срещу Украйна, която във федерацията наричат „специална военна операция”. Президентът на РФ отново излъга обаче за това какви войници са били изпратени в Украйна. Кремъл продължава да лъже и собствените си граждани.

В Русия мъжете са длъжни да служат една година в казармата. Те могат да поискат удължаване и да подпишат договор с армията, за да служат по-дълго и така да станат професионални войници. А във военни операции могат да участват само професионалните войници. Така поне пише в един президентския указ. Руските правозащитници обаче получават все повече сигнали, че и много срочно служещи са били принудени или по някакъв начин убедени да участват в нахлуването в Украйна. Има данни, че много руски войници са били заблудени каква всъщност е целта на нападението над Украйна.

В Русия беше наложено информационно затъмнение за случващото се в Украйна. Телевизиите разпространяват наратива, който е удобен на Кремъл. Руските ведомства отказват да разкрият какъв е реалният брой на убитите руски войници на украинска земя. Вижте доказателството за поредната лъжа на Путин:

Russia says their conscripts are not being sent to fight in Ukraine. But this is just another lie. We have already caught a bunch of them. Now they have something to tell their liar-in-chief. pic.twitter.com/YmmjoEfkXU